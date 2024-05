„Tahame Eesti päevitust!“ Täna õhtul Tallinnas esinev Vene näitleja Aleksandr Gudkov avaldas, kuidas ta Tallinnas oma vaba aega veedab

Vahetult pärast artistide Tallinna jõudmist õnnestus RusDelfil Aleksandr Gudkovi ja Musja Totibadzega natuke vestelda. Jutu käigus avaldasid näitlejad, millega Tallinnas tegelema hakkavad, ja nimetasid oma lemmikkohti Eestis.

Näitlejatrupp lendas Eestisse päev enne etenduse algust. Aprilli lõpus tegi RusDelfi pika intervjuu „Kadunud peegli“ produtsendi Jevgenia Mamedovaga. Toona ütles Mamedova, et lavastuse lava ettevalmistamine on üsna pikk ja vaevarikas protsess: „Meie tehniline meeskond siseneb vähemalt objektile. Kümme tundi enne etenduse algust on miinimum ja tavaliselt võtab see kõik 16 või isegi 20 tundi.“

Vene näitleja Aleksandr Gudkov on Eestit külastanud varemgi ja lausa mitu korda Saaremaal käinud. Näiteks tegi Gudkov mõned naljavideod oma Instagrami konto jaoks.

Nii et küsimusele, millised on Eestis nende lemmikpaigad, vastas Gudkov: „Tallinna sadam!“ Ta tõi veel esile Eesti rannad. Gudkovi lavapartner Musja Totibadze on Tallinnas alles teist korda ja oma lemmikkohti tal veel ei ole, kuid ta arvas, et need tal kindlasti tekivad.

Näitlejad sõnasid, et neil jääb Tallinnas ka vaba aega ning siis soovivad nad päevitada. „Peab sellisest ilmast viimast võtma! See on Tallinnas harukordne. Sõidame merele! Tahame Eesti päevitust!“ ütles Gudkov naerdes.