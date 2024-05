Seksikaima naise edetabelis nomineeritud Eleryn Tiit suhetest: kui keegi tekitab minus koduse tunde, siis mul ei ole silmi kellegi teise jaoks

„Ma olen mõelnud, et huvitav, kas see jääb minu mustriks, et mul on albumi loomiseks vaja lahkuminekut,“ viskab Eleryn pooleldi naljaga mõtte õhku. Taesitles eelmisel nädalal oma esimest debüütalbumit „Vastassuunas“, kus ta avab akna lausa hingesoppidesse.

Ta tõdeb tagantjärele, et mingi hetk justkui pettus armastuses. „Ma arvan, et ma sain aru, et üks armastuslugu ei olegi nii lilleline, kui ma olin seda oma peas ette kujutanud,“ arutleb Eleryn, kes on arvanud alati, et selle ühe ja ainsaga võiks koos olla aegade lõpuni. „Ma olen selline jäärapäine, et ma näen ainult seda pilti, mida olen endale ette kujutanud ja kui hakkavad tulema olukorrad, mida ei näinud, siis ma võin selles pettuda. Täna ma olen sellest teadlik, aga saan öelda, et see kogemus ei mõju mulle halvasti. Selliseid tundeid on ka vaja elus tunda,“ teab lauljatar tänaseks.