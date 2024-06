ÜLEVAADE | Kerli Kõiv avab esimest korda ukse oma Eesti koju: minu majas ei ole suvalisi ega koledaid asju!

Lauljatar Kerli Kõiv paistab silma oma muinasjutuliste esinemiskostüümidega. Ka tema kodu on justkui muinasjutumajake. Kerli leiab, et mäng on oluline osa elust, seega on ta enda elamise sisustanud nii, et tema sisemine laps ei läheks seal kaduma.