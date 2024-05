Politsei täpsustas oma kommentaari Padarite juhtumis: Taneli kohta menetlust alustatud pole

Laupäeval avaldas sisulooja Lauren Padar (28) sotsiaalmeedias, et tema ja ta lauljast abikaasa Tanel Padar (43) on lahku läinud. Oma postituses süüdistas ta Tanelit vaimses vägivallas ja väitis, et asjasse on segatud politsei. Kuna asjaga on seotud politsei, ei ole Tanel ega Lauren seni meediale lahkuminekut kommenteerinud.