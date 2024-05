KLÕPS | Kas tõesti juba 50? Näitlejatari Eva Mendese nooruslikud fotod rabavad netirahvast

Oma eraelu kiivalt rambivalgusest eemal hoidev Mendes on juba aastaid koos kinotähe Ryan Goslinguga , kelle hittfilm „Barbie“ möödunud suvel kinolinad vallutas. Mendesel ja Goslingul on kaks last: üheksa-aastane tütar Esmeralda ja kaheksa-aastane poeg Amada.

Vaatamata sellele, et Gosling ja Mendes on koos olnud alates 2011. aastast, ei teadnud avalikkus nende abielust kuni 2022. aasta novembrini. Tundub aga, et eraelu rambivalgusest eemal hoidmine sobib paarile väga hästi, sest pärast 13 aastat on nad endiselt edukalt koos, tehes neist ühe Hollywoodi stabiilseima paari.