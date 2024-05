KUULA | YASMYN avaldas oma esimese eestikeelse singli „Vaata Mind“

„Ma olen alati tundnud sidet oma emakeelega, kuid seni pole tundnud, et aeg oleks õige. Nüüd, kui olen leidnud oma hääle ja stiili, tunnen, et on õige hetk jagada oma muusikat ka eesti keeles. See on loomulik jätk minu loomingulisele teekonnale,“ kommenteerib YASMYN.

Artisti sõnul räägib uus laul kirglikust suhtest ja emotsionaalsest ühendusest kahe inimese vahel. „See on kutse avada oma süda ja lasta end täielikult armastusel kanda. Laulus kirjeldan mahedat ja intensiivset tunnet, mida pakub lähedus, kui kõik kaardid on laual ja midagi pole varjata,“ selgitab YASMYN.

YASMYNi austajad võivad rõõmustada, sest artistilt on peagi oodata veel uut eestikeelset muusikat. „Vaata Mind“ on alles algus, ning tulevikus on ees ootamas palju uut ja põnevat.

„Vaata Mind“ on YASMYN välja andnud iseseisvalt oma plaadifirma FastRise alt ning see on nüüd saadaval kõikidel suurematel muusikaplatvormidel.