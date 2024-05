Tohoh! Kuninglik piltnik väidab, et Camilla nägi Harry pojast esimest kaadrit fotograafi telefonist

Prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle’i esimene võsuke Archie sündis siia ilma 2019. aasta maikuus. Kui võiks arvata, et Harry isa Charles ja tema abikaasa Camilla oleksid ühed esimesed, kes väikest ilmakodanikku oma silmaga näevad, siis nüüd on selgunud, et asjalood olid ligi neli aastat tagasi teisiti.