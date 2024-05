Uus album tuleb Soome plaadifirma alt! Räppar nublu avaldas, millal värske kauamängiv ilmavalgust näeb

Räppar nublu teatas oma fännidele tõeliselt toreda uudise, kui avaldas, et peagi näeb ilmavalgust tema uus album. „Olen püüdnud albumit kokku panna nüüdseks peaaegu kaks aastat. Katsed ja eksimused, lugematu arv stuudiosessioone, pikad õhtud, mil olen püüdnud kirjutada midagi tähendusrikast ja liiga palju demosid, mida üles loendada. Rõõm on öelda, et olen peaaegu kohal,“ kirjutas nublu oma Instagrami kontole tehtud postituses.