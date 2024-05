KLÕPS | Kendall Jenner ja Bad Bunny on taas koos? Paarikest nähti koos hotellist välja hiilimas

Eelmise aasta detsembris lahku läinud modell Kendall Jenner ja räppar Bad Bunny paistavad taas koos olevat. Hiljuti jäid nad kaamerate ette koos ühest hotellist välja hiilides. Samuti on nad viimasel ajal rohkem aega koos veetnud, mis on andnud hoogu kuuldustele, et nende armuleek on üles soojenenud.