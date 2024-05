KUULA | Põhja-Tallinna uues muusikavideos kerkib üles küsimus „mis on ilu?“

„Minu moto on alati olnud „Julge olla sina ise“,“ ütleb Jaanus Saks. „Elame maailmas, kus standardid on nii kõrgeks aetud, et üritades nendega kaasa minna, kaob originaalsus ja see võlts kuvand kumab sinust läbi.“

„Mulle ei meeldi kunagi sellised küsimused, et „Millest lugu räägib siis?“,’’ ütleb Risto Vürst. „Kuula! Pigem tahaks enda seisukohta väljendada ja enda mõttemaailma selgitada, et kellelgi ei tekiks valearusaamu. Minu esimene osa salmist räägib sellest, et kõik ajavad taga perfektsust ja ideaali, aga samas on originaalsus kuhugi kadumas. Teine pool pigem sellest, et tänapäeval on nii normaalne igasuguseid asju juurde panna ja ära võtta ... Ei, ärge saage valesti aru, ma olen selle kõigega nõus, et tehke muidugi! Ilus on vaadata ju. Aga esimese hooga endale ei võtaks ja kinni ei maksaks. Lihtsalt ärge üle tehke!“ viitas ta iluprotseduuridele.