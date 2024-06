SUUNAMUDIJA ANKEET | Amani Kiivikas ei pea sisuloomet enda palgatööks: tegemist on väga kaootilise sissetulekuga

Kroonika rubriigis „Suunamudija ankeet“ tutvustab end seekord sisulooja Christin-Amani Kiivikas, kes tegutseb ka treeneri ja koolitajana. Amani on armsa Johan-Eveni ema ja tuntud eelkõige oma saavutuste poolest fitnessimaastikul, ta on bikiinifitnessis ka uhkeid tiitleid võitnud. Amani on tulnud nii Eesti meistriks bikiinifitnessi juunorite kategoorias kui ka saavutanud esikoha World Cup Fit-Modeli võistlusel. „Kui ma poleks sisulooja, oleksin kindlasti treener ja koolitaja,“ ütleb Amani, kes juba töötabki neil ametipostidel.