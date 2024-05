Aastaid ajuvähiga võidelnud vene näitleja Anastassia Zavorotnjuk suri

Uudis selle kohta, et mitmetes hittsarjades mänginud näitlejataril diagnoositi raske haigus, ilmus juba 2019. aastal. Näitlejatari sugulased ei kommenteerinud olukorda pikka aega, kuid tunnistasid hiljem, et tema olukord on tõsine. Selgus, et Zavorotnjukil avastati kaugele arenenud ajuvähk. Mitmel korral jõudis Vene meedia juba hõisata, et armastatud staari olukord on paranenud ning ta on tervenemas, kuid hiljem selgus, et need lootuskiired ei olnud tõesed.