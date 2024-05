Lahkunud näitlejatari Anastassia Zavorotnjuki tütre Anna järelehüüe: minu hing jääb alatiseks sinuga

„Eile õhtul helistati meile ja öeldi, et sind enam ei ole,“ viitas Anna haiglatöötajatele. „Ema, sa oled parim, mis minu elus kunagi olnud on. Olen väga uhke, et olen just sinu tütar. Ma armastan ja mäletan sind alati nii õnneliku, armastava ja uskumatuna, nagu sa olid sel saatuslikul päeval. Mu hing jääb alatiseks sinuga,“ jagas tütar koos armsa perepildiga, kus on peal ka Anna vend ja Anastassia poeg Michael.