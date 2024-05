Uus superstaar on sündinud? Kanye ja Kimi kümne-aastane tütar North andis esimese kontserdi, mis tekitas netirahvas vastakaid tundeid

Allika sõnul on Northile alati laulda meeldinud ning tema vanemad hakkasid tema koduseid etteasteid juba väga noorena telefoniga filmima. „Kanye filmis teda kogu aeg ja elas Northi esinemistele aplausiga kaasa. Ta on hea laulja, kel on hea lavaline liikumine ja rütmitunnetus,“ arvas allikas.

Netirahvas on Northi esinemisest videoid nähes aga eriarvamusel. „Kujutate ette, et te harjutate, sest tõesti tahate seda rolli saada ja siis tuleb mingi nepobeebi ja võtab selle sinu eest ära,“ kommenteeris üks North Westi etteaste video alla, viidates sellele, et lapsstaar ei kõlanud esinedes just kõige paremini. „North kinnitab seda, et rahaga saab unistusi osta,“ arvas teine.