KUULA | Urissaare Kantrifestival peab juubelit ehk Kuidas ühest lehmi pidavast talust sai arvestatav festivalikorraldaja

Muidugi meenutatakse, kuidas festival alguse sai, jagatakse, milline on festivali rahvusvaheline mõõde, ja antakse vihjeid, mida selleaastaselt festivalilt oodata.

16.–17. augustini on kõik kutsutud Urissaare Rantšosse Univere külas Mulgimaal. Kahepäevasel festivalil ootab meeleolukas muusikaprogramm – mitmel laval on andekad artistid Eestist ja välismaalt. Lisaks on kavas põnevad töötoad, line-tantsu meistriklass, avatud taluhoovi restoranid ja Mulgi pärandkultuuri ala ning pakutakse ehedaid maitseid, näha saab valgusinstallatsiooni ning toimub kantridisko hommikuni! Lõbusad tegevused igas vanuses festivalikülastajale.