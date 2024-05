Walesi printsess Kate’i tervis on olnud alates möödunud aasta lõpust kehvas seisus. Kui algselt kadus printsess lihtsalt mõneks ajaks avalikkuse eest, siis märtsis otsustas ta teatada, et põeb vähki. Vähivormi ei ole senini teada, kuid teada on, et vähk on varajases staadiumis.