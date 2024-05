„Peatage keegi see Mait, maitsetu Mait! See on hästi hoogne ja tempokas lugu, palju kiirem kui meie eelmised lood,“ selgitab Pur Muddi liige Oliver Rõõmus.

„Pavelil on hästi palju värskeid ideid ja energiat. Ta on super refräänimees, tal on lennukad tekstid ja vokaal, mis jääb meelde. Pavel on nagu trompet, talle meeldib kõrgelt ja vingelt panna,“ kiitis Joonatan Siiman.