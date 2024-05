BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Selgusid aasta seksikaim mees ja naine! Märgilise auhinna sai ka Jüri Ratas

Õhtu peakangelasid olid aga just Villemdrillem ja Eeva Esse-Sõõrumaa. Villemdrillem sõnas laval, et ta rääkis ennist oma vanaemaga, öeldes talle, et on nomineeritud. „Ta naeris ja küsis, mis seksikus üldse on. Oleme ju kõik seksikad,“ lausus ta ning tänas kõiki.