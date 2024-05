OTSEPILT- JA BLOGI | Täna selguvad Eesti seksikaimad! Vaata, kes saabuvad Kroonika glamuursele galale

Juba enne seda aga saab Kroonika otseblogi vahendusel heita pilgu telgitagustesse ning näha, kes saabuvad. Veelgi olulisem – kes kellega. Aastate jooksul on just sel peol avalikkuse ette astunud nii mitmedki uued kuumad paarid.

Võimalik on jälgida striimi ja näha oma silmaga, kes on aasta eksklusiivseimale meelelahutusüritusele saabumas. Kuna pidu on läbi aegade uhkeim, siis on ka külaliste nimekiri koostatud ainult kõige tuntuimatest staaridest.