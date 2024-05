Käigust jagas ta eile Instagramis videot ja märkis juurde, et sai kokku oma hea sõbra, kokk Henri Aléniga. Nad kohtusid ühes restoranis, mis Alénile kuulub. Videost on näha, kuidas Moss seal veini rüüpab ja õhtusöögil osaleb.

Alén muljetas Iltalehtile, et Moss teatas teisipäeval, et lendab Roomast Helsingisse. Ta uuris, kas Alénil oleks aega temaga kokku saada. „Muidugi sai aeg kokku lepitud.“ Ajastus oli suurepärane, kuna nad kohtusid esimest korda kümme aastat tagasi just selles restoranis. „See on natuke kui aastapäevapidu,“ naeris Moss, kui Alén teisipäeval seda meenutas.