MOESPIKKER | Ajastutruudest valikutest julge katsetamiseni: 10 parimat Kroonika meelelahutusauhindade kostüümi

SILVIA ILVES

Üldjuhul ma ei ole väga vaimustunud outfitidest, mis mõjuvad pigem teatraalselt, aga Silvia suudab oma rõivastusega kenasti kitši äärel kõikudes glamuurseks jääda. Temaatiliselt on see küll pigem rohkem 40ndatesse kalduv kleit, aga arvestades, kuidas Babyloni filmi kostüümikunstnik ajastut ise interpreteeris ja moderniseeris, siis igaljuhul on see outfit väga sobilik. Kiitma peab ka Silvia aksessuaaride valikut, sellised kassisilma päikeseprillid on täpselt need, mida see kleit enda kõrvale nõuab.