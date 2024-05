MOESPIKKER | Ajastutruudest valikutest julgete katsetamisteni: TOP10 Kroonika Meelelahutusauhindade kostüümi

SILVIA ILVES

Üldjuhul ma ei ole väga vaimustunud outfitidest, mis mõjuvad pigem teatraalselt, aga Silvia suudab oma rõivastusega kenasti kitši äärel kõikudes glamuurseks jääda. Temaatiliselt on see küll pigem rohkem 40ndatesse kalduv kleit, aga arvestades, kuidas Babyloni filmi kostüümikunstnik ajastut ise interpreteeris ja moderniseeris, siis igaljuhul on see outfit väga sobilik. Kiitma peab ka Silvia aksessuaaride valikut, sellised kassisilma päikeseprillid on täpselt need, mida see kleit enda kõrvale nõuab.

Kelly Sildaru

Kelly hõbedane kleit mõjub kogu selle kivikeste ja kulla möllu kõrval pigem lihtsalt, aga see just ongi meeldiv. Mis on aga Kelly kleidi puhul omapärane ja pilkupüüdev, on selle lõikeline lahendus ja konstruktsioon. Kelly juba suviselt kaunis jume ja blond juus kindlasti ka komplementeerivad kenasti tema välimust.

Birgit Sarrap

Birgiti oma valge rüüsidega kleidiga mõjub justkui modernse „flapperina“. Lõikeliselt on Birgiti kleit küllaltki lihtne ja klassikaline, samas kleidil olevad volangid tekitavad huvitava tekstuuri ja seetõttu mõjub kleit värskelt. (Selle pildi peal pole küll näha). Eriliselt tahaks kiita Birgiti kotivalikut, mis on iseenesest juba nagu tükike kunsti ja toob natuke teemakohalist hõngu riietuse juurde.

An-Marlen

Isegi kui An-Marleni outfit esmapilgul ei tundu 100% teemakohane, siis ikkagi on see ürituse üks kõige huvitavamaid ja stiilsemaid outfite. Disainer Mugleri vaimsusega läbipaistev korsett, lateks rinnahoidja, must drapeeritud seelik – ma ei oskaks rohkem midagi tahta.

Agne Vaher

Need kaks neiut on täpselt nagu Babyloni filmist välja astunud kaks näitleja Margot Robbie’t. Nende outfitid peegeldavad täpselt seda, kuidas ma ise oleks antud ürituse teemapüstitust tõlgendanud. Väga maitsekalt seksikad ja samal ajal elegantsed, kõik on täpselt nii nagu olema peab.

Jürgen Pärnsalu