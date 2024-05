VIDEO | Brigitte Susanne Hunt on hoidnud end skandaalidest: ma olen valinud enda ümber õigeid sõbrannasid ja mehi

„Minu käitumine viimasel aastal oli blackswan’ilik (mustaluigelik – toim). Ma olen haavatud linnuke, must ronk. Kui ma nägin neid tiibu, siis kogu see visuaal joonistus ise välja,“ kirjeldab Brigitte Susanne Hunt enda tänavust kostüümi. Ta lisab, et see kleit ise on mingi suvaline netipoe närakas, mis on detailidega natuke kallimaks tehtud.