VIDEO | Villemdrillem aasta seksikaima tiitlist: poleks kunagi sellist asja oodanud

„Ma arvan, et läbi aasta ma olen silma jäänud. Ma olen olnud lihtsalt pildis ja inimesed on märganud seda ja seeläbi minu poolt ka hääletati. Ma arvan, et see ei ole ainult välimusega seotud. See on üldpilt ja kõik see. Ju ma olen sümpaatne olnud,“ tõdeb räppar villemdrillem, kodanikunimega Villem Reimann. Ta tunnistab, et eks kõiksugu auhinnad pane natuke pinge peale end näidata ägedamalt ja paremini.