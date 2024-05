Mis juhtus? Teleajakirjanik Astrid Kannel kaotas haigusele oma juuksepatsi

Astrid on teleekraanilt vaatajatele juba aastaid tuttav ning ajakirjaniku firmamärgiks on kujunenud tema pikad blondid juuksed, mis tihtipeale kenas patsis on. Reedel teatas aga Astrid sotsiaalmeedia vahendusel ootamatult, et tema soeng on haiguse tõttu saanud muutuse.