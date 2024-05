PÄRNU SUVEKONTSERT 2024 | ANETT & live-bänd Ammende Villa hoovis

Anett on Eesti Muusikauhindadel neljakordselt auhinnatud kaasaegse soulilaulja-laulukirjutaja, kandes teist aastat järjest Aasta Soul/Funk/R&B artistitiitlit, mille pälvis 2024. aasta Eesti Muusikaauhindadel koos Frediga väljaantud albumi „ReadBetween The Lines“ eest. Albumiga oldi ühtlasi nomineeritud ka Aasta albumi ja Aasta ansambli kategooriates. Aneti eelmine album „Late to the Party“ tõi talle Eesti Muusikaauhindadel nominatsioonid Aasta albumi ja Aasta naisartisti kategooriates ning samuti AastaSoul/Funk/R&B artisti tiitli. Debüütalbumiga „Morning After“ pärjati Anett Aasta nais-ja popartisti tiitlitega. Anett on lisaks soolokarjäärile tegev ka laulukirjutajana -tema kaasautorluselvalmis 2023. aastal globaalse voogedastusplatvormi HBOMax uue imago kampaania tunnuslugu ning samal aastal kirjutas Anett ka kaks lugu Bolti globaalsete reklaamkampaaniate jaoks. Rahvusvaheliselt on Anett teinudkoostööd produtsendiga Pearse Mcintyre (ÜK), kes on varasemalt töötanud teiste seas ja jazzmuusiku Gregory Porteriga.

Tortured Souli näol on tegemist New Yorgist pärit disco-soul’i viljeleva trioga, keda armastab palavalt ka jazz-ringkond ning kelle energiline laulev trummar John-Christian Urich koos kaaslastega juba aastast 2001 üle kogu planeedi tuuritab. Eredamad hetked bändi karjääri jooksul on olnud näiteks esinemised Big Chill Festivalil Suurbritannias, Montreal Jazz Festivalil Kanadas, Pukkelpop Festivalil Belgias. Aastate jooksul on nende loomingut remiksinud näiteks Tom Moulton, Dimitri From Paris, DJ Spinna, Mark de Clive-Lowe ja teised underground tantsumuusika staarid. John-Christian: „Ootan väga, et saame taas Eesti publikule mängida. Pärnu Ammende Villa hoov on eriline paik ja Eesti publik on meid hästi vastu võtnud, tuleb kindlasti meeleolukas õhtu“