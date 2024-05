Kristjan Jõekalda sai Kroonika meelelahutusauhindadel juba 11. auhinna. Jõekalda nentis, et iga kord, kui ta nomineeritud on, siis ta ikkagi loodab, et ehk tuleb võit koju. Jõekalda ei osanud öelda, miks just tema niivõrd tihti võidab, ent ta pakkus, et ehk on kaasa aidanud aeg.