Võimas tulemus! „Tulnukas 2“ ületas esimesena 100 000 vaataja piiri

Viimase 30 aasta jooksul on Eesti kinodes 100 000 vaataja klubisse jõudnud 43 filmi ja neist 14 on olnud kodumaised filmid. „Megarets!“ kommenteeris filmi režissöör Rasmus Merivoo.

Kosmoseodüsseiaga ühele poole jõudnud Valdis on tagasi alevis. Labidalöök on Valdise peast pühitud ja ta mäletab kõike! Märt, Ott ja terve alev on aga 20 aastaga kõvasti muutunud ja mäletamisest pole kasu. Egas midagi, poisid peavad jälle Valdisele elu näitama.