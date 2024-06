„Ma arvan, et me lihtsalt räägime kõikidest teemadest, mis kõikidel inimestel tegelikult kodus toimuvad,“ avaldas Mallukas, miks saatel nii palju kuulajaid.

„Ilustamata ja toorelt. Paljud kuulajad tunnevad ka ennast ära,“ lisas Pärtelpoeg. „Kui nad alguses on mõelnud, et nad on oma probleemiga üksinda, siis kuulavad, et on inimesi, kel samad probleemid ja mured.“