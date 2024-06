Soomes lõppes suur kontsert paraja segadusega. Põntsu pani üritusele ilm

Nimelt tuli peale äikesetorm ja kallas rohkelt vihma. Kontsert katkestati esmalt kell 17.30. Seejärel oli tükk maad segadust, kas jätkatakse või mitte. Viimaks kell 19.10 andis Yle teada, et üritust ei saa ohutuse huvides edasi läbi viia.

Turvajuht Jani Lodvonen märkis, et väljak oli täitunud veega. Enne katkestamist oli kohal umbes 3000-4000 inimest. Üritus oli huvilistele tasuta.

Paljud kohalolnud süüdistavad, et kommunikatsioon oli vildakas ja nad ei teadnud, kuidas edasi käituda. Üks 21aastane neiu muljetas Iltalehtile, et kohapeal oli palju segadust. Tema sõnutsi kujunes olukord peasissepääsu juures suisa ohtlikuks, kui inimesed alalt kiiresti lahkusid. Ta viitas, et lapsed võinuks viga saada, kuna oli palju trügimist.