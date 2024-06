Koit Toome mõlgutas mõtteid perelisast: naine ei ole veel pehmeks räägitud

Saatejuhid Jürgen Pärnsalu, Grete Kuld ja Andres Puusepp uurisid saatekülaliselt Koit Toomelt esmalt, millal leiab ta suvel tiheda esinemisgraafiku kõrvalt aega puhkamiseks. Laulja avaldas, et tema puhkab kogu aeg. „Selles mõttes, et siis, kui vabad päevad on, siis puhkan. Aga pereelu on selline, et ega vaba päev ju ei tähenda ilmtingimata puhkust, siis on vaja kõike muud teha,“ rääkis Koit saates. Tema vaba aja võtavad enamasti majapidamisega seotud nokitsemised ning kaks last. Nimelt läheb tema vanem laps Rebecca keskkooli ja noorem Richard sügisel 1. klassi. Oma aja võtavad ka Koidul tööasjad.