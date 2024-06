VIDEO | Aasta raadiohääle tiitliga pärjatud Star FMi hommikuprogrammi tegijad: võidu tõid koju Pille karjäär raadios ja Grete liitumine

Galal Kroonikale antud intervjuus ei osanud saatetiim täpselt välja tuua, mis neile seekord võidu koju tõi. „Ma arvan, et Grete liitumine hommikuprogrammiga ja Pille 20 aastat hommikuprogrammiga. Meil on Jürgeniga hea purjetada nende tuules ja ma olen sellega väga rahul,“ sõnas Andres. Grete nõustus, et naised toovad võidu koju ja Jürgen tänas Pillet ja Gretet samuti.

Mis on hoidnud Pillet 20 aastat raadios? „Mul on ikkagi vaheldust üsna palju selle 20 aasta jooksul pakutud, olgem ausad eksole. Eks see on ka väljakutse praegu niisuguste meestega hommikut teha - tukkuma ei lase jääda, rutiini sellest tööst ei tule. See ilmselt hoiabki,“ lausus Pille.

Veidi aega tagasi Star FMiga liitunud Grete sõnul on tiim ta hästi vastu võtnud. Mõnda aega käis ta ka Pillet raadioeetris asendamas, kuid nüüd kuuleb tema häält raadioeetris iga reede. „Ma vaikselt unistasin sellest ja nüüd saime Pillele vaba päeva, mina saan reedeti hommikul vara ärgata nii, et kõik on super,“ rääkis ta.

Kui palju mõjutab raadiotegemist podcastide populaarsus ja menukus? Miks ei tee Pille kaasa telesaates „Kolmekas“ ning millised on tema nädalavahetused? Vaata lähemalt videost!