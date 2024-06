Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa lahkuminek mõjutas ansamblit Trad.Attack!: arutasime punase veini klaasi taga, kas jätkata või ehk on käes ühe etapi lõpp

Sel suvel täitub aasta sellest, mil Jalmar Vabarna ja tema abikaasast bändikaaslane Sandra Sillamaa teatasid oma abielu lahutamisest. Tegemist on olnud raske ajaga, mida on leevendanud rääkimine, kuid kergeks pole teinud uue elukorraldusega harjumist see, et teineteist nähakse tihti. „Meil mõlemal on olnud paremaid ja halvemaid päevi. Mõtlesin, kas suudame bändis sama energiat säilitada. On olnud ka paar keerulisemat kontserti. Kevadel olime bändiga Gruusias juubelituuri proovis. Arutasime punase veini klaasi taga, kas jätkata või ehk on käes ühe etapi lõpp. Saime aru, et Trad.Attack! on suurem kui meie. See rõõm, mida näeme kuulajate näos... Mõistsime, et ükskõik, mis meie kolme eludes juhtub, ei saa me teha nii, et Eestist kaoks ära selline sümbol,“ ütleb Jalmar ja lisab, et pärast seda oli kõik palju lihtsamaks läinud.