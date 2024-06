Hispaania kuningakojas keeb! Uus raamat paljastab kuninganna Letizia petmised, kuningas olla äärmiselt muserdatud

Hispaania ajakirjanik Jaime Penafiel avaldas sel nädalal oma teise raamatu, milles on fookuses kuninganna Letizia ja tema truudusetus. Teoses „Letizia vaikused“ väidab autor muu hulgas, et kuningas Felipe on oma abikaasa üle aisa löömisest äärmiselt murtud ning kogu monarhi perekond vihkavat Letiziat.