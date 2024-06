KLÕPS | Nii suur juba! Getter Jaani tähistas lastekaitsepäeva tütrega

Eilset lastekaitsepäeva markeeris Getter Jaani toreda pildiga, kus poseerib lapsega. „Ma soovin kogu südamest, et iga lapse kõrval on keegi, kes pakub talle turvatunnet ja maailma ilusaimat armastust! Just seda siirast ja tingimusteta armastust!“ kirjutas Getter armsa foto juurde. „Olge hoitud ja kaitstud! Head lastekaitsepäeva!“ soovis ta kõigile oma jälgijatele veel.