Kas Kate’i võib üle mitme kuu avalikkuse ees näha? Printsess kaalub suurel kuninglikul sündmusel osalemist

Juba 15. juunil toimub Londonis suurejooneline Trooping the Colour paraad, millega tähistatakse Ühendkuningriigi monarhi sünnipäeva. Tegemist on sündmusega, mida vaatavad miljonid britid teleülekande vahendusel. Päeva üheks kroonsündmuseks on kuningliku perekonna ilmumine Buckinghami palee rõdule ja sealt rahvale lehvitamine.