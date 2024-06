FOTOD | „Suur preili!“ Nele-Liis Vaiksoo tütar on tublisti kasvanud

Nele-Liis Vaiksoo, kellel on esimesest kooselust ka täiskasvanud poeg Ron Jonathan, rääkis 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus, et teise lapsega on tema jaoks palju muutunud. „Poeg on rahulikum, tasakaalukam, aga tüdruk noor ja rahutu hing. Pabistasin natuke, kas ma tüdrukut üldse oskan kasvatada. Olen mõelnud, et poissi on lihtsam kasvatada. Roniga toimus meil koos kasvamine. Usun, et Loorel on mulle veel palju õpetada. Kannatlikkust ta juba õpetab. Seda olen ka Mihklile öelnud, et Loore on siin selleks, et me ise veel kannatlikumaks saaksime. Minule on tütre sünd õpetanud ka naiseks olemist ja naiselikkust. Roniga olin poolenisti mehe eest, kuid nüüd Loorele üritan olla võimalikult naiselik eeskuju. Näha on, et ta on meil preili,“ kirjeldas Nele-Liis toona enda kasvamist emana.