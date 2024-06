Kolm naist karavanis saavad oma raadiosaate: aitame inimestel seda kõige tüütumat aega autoroolis rõõmsasti veeta

Igal tööpäeval kella 10-14 rõõmustab kuulajaid varem Raadio Elmar nädalavahetuse hommikuid vedanud Kristiina Kraus saates „Sinu päev“.

Üheksa aastat Tartus raadios Elmar kuulajaid rõõmustanud Kristiina Kraus võttis uue väljakutse pealinnas vastu põnevusega ja lubab Eesti raadiomaastikule lõpuks ometi tuua vajaliku annuse girl-powerit. „Meiega läheb päev muretult ja lõbusalt, olgu ilm milline tahes.“ Kristiina sõnul muudab Raadio Duo lisaks jaama vedavale naisväele eriliseks ka see, et raadios käsitlevate teemadega kaasatakse ka kuulajad. Iga päev lahatakse mõnda suuremat teemat, millest inimesed ikka ja jälle räägivad – olgu see siis suhetest, tervisest, reisimisest või mõnest muust valdkonnast. „Me tahame teada, kes meid kuulab ja mis ta arvab. Kuulajad saavad kaasa rääkida läbi WhatsAppi rakenduse, kuhu on võimalik jätta nii tekst- kui häälsõnumeid,“ sõnas Kraus.

Kanal 2 reisisaate „Kolm naist karavanis“ naised Eeva, Kristel ja Carola on suveks oma karavanist raadiostuudiosse kolinud ja haaravad kuulajaid igal argipäeval kella kahest kuueni saates „Tere ummikust!“. „See aeg kui just hakkavad ummikud tekkima, siis meie aitame inimestel seda kõige tüütumat aega autoroolis rõõmsasti veeta,“ lubab Eeva Esse-Sõõrumaa.

„Me hoiame terve suve jooksul oma kuulajate kõrvade kaudu nende meeled lahutatud, jahutatud ja rõõmsad,“ lisab Kristel Aaslaid. Naised lubavad, et nende saate teemad saavad olema kerged ja meelelahutuslikud, sekka ka veidikene eneseirooniat, nagu inimesed neid ka telesaatest teavad. „Me kõik teame neid suuri murekohti maailmas ja Eestis, aga meie taevas on helge ja me proovime ka inimestel seda murefooni maha võtta,“ lisab Eeva.

„Raadio Duo on nagu uus äge sõbranna, keda sul veel polnud,“ lisab Carola Madis.

Raadio Duo leviala laienes, sel suvel on jaama programm kuulda ka FM-sagedustel Harjumaal, Ida-Virumaal ning Pärnumaal. Samuti jätkab Duo Viljandi- ja Põlvamaal ning digiraadio DAB+ testsagedustel.

Raadio Duo keskendubki programmis väga palju levipiirkonna kohalikele uudistele, mis tihti üleriigilisse meediasse ei jõua, ent on ometi inimeste jaoks väga olulised. Neid edastades teeb jaam koostööd Postimehe maakondlike väljaannetega. Koostööd Postimehega on eetrist kuulda ka nädalavahetuste hommikutel, kui kell 10 on eetris podcastidena populaarsust kogunud saated „Naistejutud“ ja „Oma tuba, oma luba“.