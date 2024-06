Räppar nublu avaldas, mis peitus salapärases kohvris, millega ta Soome presidendile korraldatud peole ilmus

Nublu, kes käis eelmisel nädal koos Eesti poliitikutega Soome presidendi vastuvõtul, jäi silma viksi ülikonna ja uhke portfelliga. Mees tunnistas Sky Plusile antud intervjuus, et hoidis seal raha asemel hoopis midagi muud: selleks oli pudel kasemahla. „Mõtlesin, et äkki seal seda ei pakuta ja saan siis enda oma juua. Aga seal oli catering ja söök oli kümme kümnest. See üritus oli super hästi korraldatud ja esinejad olid väga head. Üleüldine vibe Kruiisiterminalis oli fantastiline. Suur aitäh kutse eest,“ oli räppar tänulik.