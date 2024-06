VIDEO | Briti talendisaate võitja etteaste liigutas publikut pisarateni

Pärast Sydnie võidu väljakuulutamist tulid talle pisarad silma ning ta väljendas rahvale oma tohutut tänu toetuse eest. Lauljatar jagas oma tundeid: „Mind on armastusega üle külvatud ja see on kõige hämmastavam asi, mis on minuga juhtunud. Soovin, et iga inimene selles ruumis tunneks end kunagi nii, nagu mina praegu. See on imeline tunne, suur tänu teile!“​