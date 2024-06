„Kas see läheb televiisorisse?“ Reet Linna sai 80. juubeli puhul kolleegidelt emotsionaalse kingi

Nõnda läks Reet ühel päeval aimamatult montaažiruumi vaatama ühte „Prillitoosi“ saadet. „Ma ei saa mitte midagi aru,“ lausus Reet hetk enne seda, kui käima pandi hoopis juubelisaade „Rokenroll ja bugi-vugi, need on Reeda elu tugi“. Erilises saates said lisaks Reeda sõna kolleegid ja sõbrad. Saate autor on Elo Selirand.

„Kõige tähtsam on see, et meil oleks Reet olemas, ilma Reedata ei oleks Reeta,“ lisas saatejuhi sõbranna Eda saate lõpus. Saade tegi Reeda kohe nii emotsionaalseks, et ta ei suutnud ära imestada, et see eetrisse läheb. „Oh jummel, jummel,“ lausus ta rõõmsalt montaažiruumis ja küsis: „See läheb televiisorisse või?“