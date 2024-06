Margus Tabor Ugala teatrist lahkumisest ja Hiiumaale kolimisest: võib täiesti juhtuda, et aasta pärast võin kahetseda

Sattusin näitleja Margus Tabori (62) sooloetendusele „Mamma lood“ Külitse peosaali ja jäin imestusest tummaks. Viimse kohani välja müüdud maakividest aita oleks nagu terve Tartu kohale tulnud. Laudadel olid searibi, kodune pasteet, kruubipuder, iseküpsetatud leib ja biskviitkook. Kahtlustasin korralikku juubelit või väga suure suguvõsa kokkutulekut, kuid see oli piletiga elamus. Hiiu murdes rääkides esines Margus üksi ligi kolm tundi – laval, inimeste keskel, laua taga ja aidaukse ees. Pealtvaatajad püsisid paigal, naersid häälekalt ja pühkisid mööda põski voolavaid naerupisaraid.

Nädal pärast soolotükki püüdsin saada KUMUsse piletit Ugala teatri etendusele „Meie klass“, kuid see oli välja müüdud. Hiljuti kultuurisaates „OP!“ esines Margus koos Ugala teatri direktorist abikaasa Garmen Taboriga (56) ja teatas, et astub Ugala põhikoosseisust välja. Et nautida oma majas Hiiumaal elades vabakutselise näitleja vabadust.