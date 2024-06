KUUM KLÕPS | Vau! Näitlejatar Sofia Vergara viskas palja ihu kohviubadesse

Sofia Vergara (51) rabas fänne, kui postitas esmaspäeval Instagrami foto, kus ta täiesti alasti tema ümber laiuvate kohviubadega poseerib. Selgus, et tegemist on pildiga, mis on loodud näitlejatari uue kohvibrändi ¡DIOS MIO! (¡MU JUMAL! - toim) Coffee tarbeks. Kohvi hakkab Vergara tootma Columbias kohalike abiga, soovides pakkuda tarbijatele autentset Kolumbia kohvi.