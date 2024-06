Kõik, mida Ott Lepland puutub, muutub kullaks? Ott: sinna, kus on Ivo Linna, on mul veel väga pikk tee minna

„Ivo Linnal on Eesti rahva jäägitu armastus ja sina oled ikkagi sinnapoole teel või peaaegu juba pärale jõudnud. Kõik, mida sa puutud, muutub kullaks. Lauluvõistlused paned sa kõik kinni - ei ole ühtegi konkurssi, mida sa ei võida. Kuidas sul õnnestub see?“ uuris saatejuht Lauri Hermann Ott Leplandilt.

„Ega ju pole ka iga kord võidetud. Ma arvan, et sinna, kus on Ivo Linna, on mul veel ikkagi väga pikk tee minna... et sinna staadiumisse jõuda ja vot, ei teagi, kas kunagi jõuabki,“ mõtiskles Ott vastuseks.

Oma edukaid osavõtte telesaadetes kommenteeris Lepland järgnevalt: „Mul on alati olnud selline suhtumine, et ma lihtsalt katsun anda endast parima,“ sõnas ta. „Ega rohkem ju tegelikult artist teha ei saagi. See, mis toimub telefonihääletustel ja mujal on paraku meie käeulatusest väljas.“

Kas Oti arvates suudab tema uus lugu võistelda mõne Rock Hoteli looga? „Ma arvan, et need kingad on veel liiga suured, aga ma tahaks loota, et see on väikene sammukene sinnapoole,“ nentis muusik.

Värske loo „Liiv tuule käes“ on kirjutanud Lepland koos Sven Lõhmusega. „See on meie esimene ühine koostöö.“