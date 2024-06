Tagasi juurte juurde! Nublu korraldab oma sünnipaigas Keilas esimest korda festivali

Nublu, Eesti muusikamaastikul tuntud oma kaasahaaravate lugude ja karismaatilisuse poolest, andis eelmise aasta lõpus välja live-albumi nimega „r2imerahvas. nublik live @ Poco. Art“. Alles hiljuti andis nublu koos maria kallastuga välja loo „push it“, mis on juba tänaseks edetabelid purustanud ning võib olla kindel, et see suvehitt tuleb esitlusele ka sündmusel.