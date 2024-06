Sisulooja Evert Poom: ma tahan, et mu terapeut oleks noor ja gei, siis ta mõistaks mind

Sisulooja Evert Poom on viimastel aastatel aina enam hakanud intervjuusid andma. Algul takistas teda sotsiaalärevus, kuid nüüd mõtleb ta intervjuusid andes aina vähem sellele, et peab kõike kontrollima.

Evert puudutas taskuhäälingusaates muu hulgas ka seda, kuidas ta suhtub karskusesse ning kas ta tahaks seda kunagi ise katsetada. „Mul on see huvi olnud alati,“ muigas ta, kuid mõtteks on see vaid jäänudki. „Iga kord, kui ma joon, siis ma mõtlen, et kas oli seda kõike vaja...“