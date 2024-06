Tantsivad saatanale! Uus Netflixi dokksari paljastab kõige ootamatumas kohas, TikTokis tegutseva ususekti

„Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult“ jälgib TikToki tantsijate rühma, kes usuvad, et nad kuuluvad talendihaldusettevõttesse 7M. Dokumentaalsari keskendub Miranda Wilkingile, liikmele, kes on võõrdunud oma perekonnast, keda pere üritab sektist meeleheitlikult välja päästa.