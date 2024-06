Särtsu ei jätkunud kauaks! Jonas Brothersi liige Joe Jonas läks kallimast lahku

Kuigi Joe (34) ja Stormi (33) ei kinnitanud kunagi ametlikult oma suhet, nähti neid 2024. aasta alguses pidevalt koos aega veetmas. Paar reisis koos sellistesse sihtkohtadesse, nagu Los Cabos, Colorado, New York ja Austraalia. Need uhked reisid panid paljusid fänne uskuma, et Joe ja Stormi suhe on tõsine.