Kanye West ei suuda skandaalidest hoiduda! West: pärast ke**imist tahan, et tüdruk ütleks, kui kõvasti ma teda ke**isin

Kaebuses kirjutas Lauren Pisciotta, et ta alustas nüüdseks põlu all räppariga tööd 2021. aasta juulis, kui too valmistus käivitama oma Yeezy moeliini. Suunamudijale, kellega tegi Kanye koostööd ka mõne „Donda“ albumi laulu kallal, maksti töö eest miljon dollarit aastas. Ainus tingimus oli, et Pisciotta oleks lauljale ööpäev läbi kättesaadav, millega Pisciotta ka nõustus.