VIDEO ja FOTO | Ashton Kutcher ja Mila Kunis tulid esimest korda lastega avalikkuse ette

24. mail 2024 tegid Ashton Kutcher, Mila Kunis ja nende kaks last, tütar Wyatt Isabelle ja poeg Dimitri Portwood, neljaliikmelise perena oma avaliku debüüdi Los Angeleses toimunud WNBA mängul. See eriline hetk leidis aset ajal, mil nad poseerisid koos korvpallitähe Caitlin Clarkiga, pakkudes fännidele haruldast pilku nende pereelule.

Mila ja Ashton on tuntud oma privaatsuse hoidmise poolest, eriti kui see puudutab nende lapsi. Nad on hoidnud oma peret meedia tähelepanu eest eemal, andes harva avalikke kommentaare. Seetõttu oli nende osalemine WNBA mängul ja poseerimine koos Caitlin Clarkiga märkimisväärne sündmus, mis pakkus fännidele haruldase võimaluse näha neid perena ja lapsi koos avalikult väljas.

Mila ja Ashton on ka tuntud oma filantroopiliste tegevuste poolest. Nad on asutanud DNA Foundation’i, et võidelda inimkaubanduse vastu, ning on aktiivselt seotud mitmete teiste heategevusorganisatsioonidega. Nende pühendumus perele ja kogukonnale on teinud neist ühe Hollywoodi armastatuima paari.